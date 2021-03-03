В Калужской области похищенную женщину заставили работать проституткой

С жительницей небольшого провинциального городка приключилась чудовищная история. Женщина собиралась устроиться няней в Москве, но вместо ожидаемой работы она попала в сексуальное рабство.
По данным телеграм-канала Life Shot, гражданку увезли в Калужскую область, где работодатели потребовали у нее отработку денег за переезд. В итоге потерпевшую заставили заниматься проституцией. Женщине удалось спастись благодаря счастливому стечению обстоятельств — о ней узнали волонтеры, которые забрали девушку у сутенера.
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