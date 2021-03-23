В Башкирии женщина спрятала расчлененное тело любовника в колодце

В одном из башкирских сел на дне колодца нашли труп мужчины. Следствие полагает, что гражданина убила его сожительница.
По информации телеканала "360", подозреваемая ударила мужчину скалкой по голове во время попойки. Потерпевший от полученных травм скончался. По факту случившегося открыто уголовное производство.
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