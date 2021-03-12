На Дальнем Востоке браконьер застрелил черного лесоруба

На Дальнем Востоке браконьер стал фигурантом уголовного дела. По информации прессы, мужчина застрелил другого гражданина, который незаконно собирал валежник в лесу.
После задержания подозреваемый признался, что принял мужчину за косулю и выстрелил в него. Теперь невнимательному горе-охотнику грозит большой уголовный срок, сообщает "Царьград".
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