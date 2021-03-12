В Приуральском районе пропали три человека

В Приуральском районе проводится спасательная операция. По данным, поступившим в средства массовой информации, ищут трех человек.
Телеканал "360" сообщает, что граждане остались без средства передвижения после того, как у них сломался снегоход. Спасатели направились в то место, где, как известно, находились пропавшие.
Популярные темы форума
Панин снова разделся!
Гоген Солнцев
Лечебные пиявки.
Что посоветуете?
Как быть?
Русские ваши по сходили с.ума
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Тип характера.
Безумный мастер