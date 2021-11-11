Названы города России с самыми снежными зимами

Аналитики сервиса "Яндекс.Погода" провели исследование климата различных городов России, чтобы выяснить, какие из них могут похвастаться самыми снежными зимами. Для этого специалисты проанализировали данные метеонаблюдений за последние 10 лет.
Выяснилось, что больше всего снега выпадает в Челябинске: там средняя толщина покрова в холодный период составляет около 181 сантиметра. А зимой 2013-2014 года в городе зафиксировали десятилетний рекорд толщины снежного покрова – 240 сантиметров. Помимо Челябинска "пушистые" зимы также наблюдаются в Перми и Нижнем Новгороде, где выпадает порядка 143 и 126 сантиметров снега соответственно, сообщает телеканал "360".
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