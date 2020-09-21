Школьники собрали более 15 тонн мусора во время акции "Экодежурный по стране"

Акция стала ответов учащихся на призыв премьер-министра Михаила Мишустина провести "генеральную уборку" на Дальнем Востоке. Первыми к делу подключились школьники Владивостока, которые передали эстафету другим регионам.
Уборка мусора в российских регионах не прекращалась и в выходные дни. Так, в субботу, 19 сентября, школьники вместе с послом доброй воли ООН Вячеславом Фетисовым и главой РДШ Ириной Плещевой собрали более шести тысяч литров отходов в бухте Лазурная во Владивостоке.
В свою очередь пятигорские активисты РДШ собрали свыше 60 кубометров мусора на склоне горы Машук. В акции приняли участие более 50 человек. Ребятам помогал известный боксер Давид Аванесян.
А в Хабаровске активисты РДШ привели в порядок территорию питомника имени Лукашова. 26 команд собрали 109 мешков мусора, в том числе 18 килограммов крупногабаритных отходов, а также 120 килограммов покрышек.
Подобные акции уже прошли в Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Тульской, Тверской, Свердловской областях, Приморском, Ставропольском краях и в других регионах.
На этой неделе пройдет множество экологических мероприятий. А в Московской области в уборке вместе с активистами РДШ примут участие представители Минтранса России.
Итоги акции подведут 30 сентября. Призы получат те, кто собрал больше всего мусора и придумал самый необычный формат эко-мероприятия.
Российское движение школьников создано указом президента Владимира Путина в октябре 2015 года. Цель организации – совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе традиционных российских ценностей.
Популярные темы форума
Муж не хочет детей
А вы считаете Барановскую симпатичной?
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Перебор
Нравится парень азербайджанец
Мужчины
Забытая Лиона
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Без мужика уже два года
Петросян показал сына !!