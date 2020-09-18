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Какие инновационные проекты появляются в российских школах

Какие инновационные проекты появляются в российских школах

Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещева представила новое видение воспитательной работы с учащимися. В его основе лежат интересы и желания ребят – IT-технологии и киберкультура.
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Инновационные проекты в российской школе обсуждались на пресс-конференции ТАСС. В мероприятии принял участие министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил о поручении президента – сделать процесс воспитания школьников масштабнее и интереснее.

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Одним из партнеров министерства является Российское движение школьников. Ведомство сотрудничает с РДШ по 13 направлениям, реализуются совместные проекты. "Один из них связан с популярными у молодежи IT-технологиями. Чемпионат среди школьников по киберспорту точно привлечет внимание подростков", – рассказал Кравцов.

В свою очередь исполнительный директор РДШ Ирина Плещева отметила, что эффективный воспитательный процесс можно построить лишь на взаимодействии с самими учащимися. Она указала на популярность киберспорта.

"Можно проявить внимание к этому увлечению школьников и направить энергию поколения Z в нужное русло и трансформировать ее в мирный атом, а не в разрушения", – сказала Плещева.

Киберспорт – командные игры, которые развивают коммуникативные способности, участ мыслить стратегически, подчеркнула исполнительный директор РДШ. Такого формата не хватает традиционной системе образования, уверена она.

При участии ребят реализуется проект "Кубок РДШ по киберспорту". В скором времени он будет воплощен в жизнь. С соответствующей просьбой к президенту обратился активист движения Алексей Микушин. Школьник выразил готовность присоединиться к работе организационного комитета.

По его словам, из-за возрастныъ ограничений школьники не могут попасть на соревнования по киберспорту международного уровня.

"Поэтому хочется, чтобы такие турниры были в школах и мы имели возможность соревноваться друг с другом, а потом будем представлять нашу страну на международных соревнованиях", – сказал Алексей.

Еще один знаковый проект РДШ – "Экодежурный по стране". Школьники по всей стране откликнулись на призыв премьер-министра Михаила Мишустина и вышли на экологические субботники. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил надежду, что "Экодежурный по стране" станет глобальным движением и школьники из РДШ смогут поделиться опытом с ребятами со всего мира.

Акция "Экодежурный по стране" началась 17 сентября на Камчатке. Затем к ней присоединились другие регионы. 19 сентября Ирина Плещева и Вячеслав Фетисов приедут на Дальний Восток и вместе с ребятами примут участие в генеральной уборке на берегу Тихого океана.

Российское движение школьников создано указом президента Владимира Путина в октябре 2015 года. Цель организации – совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе традиционных российских ценностей.

18 сентября 2020, 11:32

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