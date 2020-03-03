Житель Новосибирска взял в заложники продавщицу

В Новосибирске пьяный мужчина с ножом удерживал в пивном магазине продавщицу. Инцидент произошел на улице Фадеева в Калининском районе.

Прибывшие специалисты смогли успокоить и отвлечь агрессивного мужчину. Воспользовавшись моментом, потерпевшая открыла входную дверь и впустила силовиков, передает РИА Новости.

Позднее выяснилось, что нападавшим оказался супруг продавщицы, с которым она рассталась несколько недель назад. Мужчина находится в отделении полиции, сообщает VSE42.ru