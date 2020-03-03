В петербургском лесу ребенок нашел труп мужчины

В Приморском районе Санкт-Петербурга 12-летний ребенок нашел труп мужчины в лесопосадке возле жилого комплекса. Прибывшие сотрудники МЧС извлекли тело из замерзшей лужи.
Как сообщает ИА "Невские новости", труп пролежал около месяца. В настоящее время устанавливается личность погибшего, а также выясняются обстоятельства его смерти.
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