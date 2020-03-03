Машину разорвало пополам: под Петербургом случилась страшная авария

Утром 3 марта на Петербургском шоссе в Ленинградской области случилось серьезное ДТП. Следовавший из Пушкино автомобиль Renault Duster наехал на бордюр и врезался в опору освещения.

От сильного удара машину буквально разорвало пополам. На место происшествия оперативно прибыли медики и правоохранители.

В салоне Renault Duster находилась женщина. Она получила травмы средней степени тяжести. Другие подробности выясняются, сообщает Spbdnevnik.ru.