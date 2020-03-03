В Уфе скончался знаменитый скульптор

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В Уфе скончался скульптор Радик Хусаинов. Деятель искусства умер в возрасте 59 лет.

По данным ToDay News Ufa, причина смерти скульптора неизвестна. Радик Хусаинов был членом Союза художников России и старшим преподавателем кафедры архитектуры УГНТУ, отмечает телеканал "360".