В отношении обматерившей детей в прямом эфире жительницы Тюмени возбудили уголовное дело. Теперь россиянке предстоит ответить по всей строгости закона.
Стоит отметить, что женщина совершила преступление во время трансляции в "Инстаграме". В тот момент злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения. Помимо употребления нецензурной брани гражданка ударила своего сына. Теперь следователи разбираются в обстоятельствах случившегося, передает сайт VSE42.RU.
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