У Крымского моста произошло серьезное ЧП после запуска поездов

Прогуливавшиеся по бульвару Пионеров 9 января жители Керчи
стали свидетелями серьезной аварии. В акватории порта, который
находится в считаных километрах от Крымского моста, сухогруз сел на мель.
Журналисты портала KERCH.COM.RU выяснили, что судно ночевало в порту Камыш-Бурун, а утром направилось к Керченскому проливу. Однако до Крымского моста не добрался: команда взяла правее фарватера, и сухогруз сел на мель.
Вызволил его из западни подоспевший буксир. Повреждений судно не получило. Как сообщают очевидцы, операция у Крымского моста заняла не больше часа.
Керчане активно обсуждают произошедшее в социальных сетях. "Украинский сухогруз, наверное. Только им мешает мост", – написал пользователь соцсети "ВКонтакте" Антон С.
Подобные происшествия уже случались недалеко от Крымского моста. В марте прошлого года сел на мель балкер Maryland под флагом Либерии. Он частично преградил проход судам по Керчь-Еникальскому каналу.
Напомним, что 23 декабря 2019 года президент Владимир Путин запустил железнодорожное сообщение через Крымский мост. Глава государства первым проехал по переправе. Вскоре на маршрут вышли поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь.
Планируется, что в дальнейшем через Крымский мост будут открыты новые железнодорожные маршруты. Поезда свяжут полуостров с городами Поволжья, Урала, Сибири.
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