Ребенок погиб: в Краснодаре дерево рухнуло на детский сад

В понедельник, 9 сентября, на территории детского сада в Краснодаре рухнуло дерево. В результате инцидента воспитательница и двое детей получили серьезные травмы и были госпитализированы, сообщает РИА Новости.
Позднее стало известно, что один ребенок скончался в больнице от полученных травм. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Подробности произошедшего выясняются, передает Пятый канал.
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