"ЕР" представила кандидата на пост спикера заксобрания Севастополя

С претендентами на ключевые должности в заксобрании севастопольские партийцы определились в ходе VIII конференции местного отделения "ЕР". Секретарь генсовета Андрей Турчак напомнил, что по итогам единого дня голосования партия получила в городском парламенте 15 из 24 мандатов. Результат он назвал блестящим.
По его словам, это не только заслуга избирательного штаба, но и местного политсовета. "ЕР" в Севастополе перезагрузилась и стала монолитным механизмом, который выполнит наказы горожан, собранные в ходе предвыборной кампании.
В свою очередь, секретарь местного отделения "Единой России" Дмитрий Саблин выразил благодарность партийцам за проделанную работу и создание эффективной команды.
"Она объединяет разных людей в главном – все мы готовы работать, чтобы выполнить обещания и вернуть доверие людей, уставших от политических разборок", – сказал Саблин.
Он выразил уверенность, что с этой задачей партия справится, напомнив, что президенту нужна надежная опора в Севастополе. Глава государства может на нее рассчитывать, резюмировал единоросс.
Также на конференции партийцы решили предложить на должность члена Совета Федерации от Севастополя Екатерину Алтабаеву, которая прекрасно знакома с проблемами города. Кроме того, Турчак отметил, что партия поддержит временно исполняющего обязанности главы города Михаила Развожаева на выборах в следующем году.
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