"ЕР" поделится с врио главы Севастополя опытом по нацпроектам

Севастопольские единороссы передадут временно исполняющему обязанности градоначальника Михаилу Развожаеву наработки по реализации национальных проектов и федеральной целевой программы по развитию Крыма. Об этом сообщил депутат Госдумы, руководитель местного отделения "Единой России" Дмитрий Саблин.



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