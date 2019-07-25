"ЕР" поделится с врио главы Севастополя опытом по нацпроектам

Парламентарий напомнил, что "ЕР" является инициатором национальных проектов. "У нас есть утвержденная в президиуме генсовета инструкция о том, как мы должны работать в этом направлении", - цитирует Дмитрия Саблина ТАСС. По его словам, партийцы готовы поделиться накопленным опытом с врио губернатора Михаилом Развожаевым.
При предыдущем руководстве города не удавалось полностью контролировать работу правительства по исполнению национальных проектов, отметил депутат. Единороссы рассчитывают на конструктивное сотрудничество с местными чиновниками, на налаживание работы групп, куда войдут не только партийцы, но и представители правительства, депутаты разных уровней, правоохранители.
Кроме того, единороссы планируют передать Развожаеву около 70 тысяч обращений от жителей города. Наказы были собраны кандидатами в депутаты от "ЕР" в ходе предвыборной кампании.
Обращения поступают и через виртуальную карту, где севастопольцы могут рассказать о проблемах на местах. Также партийцы следят за реализацией федеральной целевой программы и национальных проектов в Крыму.
По словам Саблина, единороссы наблюдают за реализацией каждого направления в рамках нацпроектов. "Член регионального политсовета партии, главврач городской инфекционной больницы Инга Матяж очень заинтересована в строительстве нового корпуса для медучреждения", – привел пример депутат. Специалисты есть и в других областях.
В профессионализме врио градоначальника Саблин уверен. Глава местного отделения "Единой России" указал на схожесть задач в Общероссийском народном фронте, где работал Развожаев, и на посту главы города.
"Первые разговоры с Михаилом Владимировичем показали, что у нас идет полное взаимопонимание, что главными результатами работы должны быть преобразование города, решение проблем севастопольцев, объединение горожан и власти", – подчеркнул Саблин.Напомним, что президент России Владимир Путин назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Севастополя 11 июля. Ранее тот занимал пост руководителя исполкома ОНФ.
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