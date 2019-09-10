Умер Михаил Горбачев

Политик умер вчера, 8 сентября, на 59-ом году жизни. Ранее в глобальной паутине ходили слухи о тяжелой продолжительной болезни Михаила, которые вскоре подтвердились.
Мужчина был главой города без малого пять лет – с 30 октября 2010 года по 25 сентября 2015 года. Он родился и всю жизнь прожил в родном "пристанище горняков". Многие запомнили его как человека трудолюбивого.
Горбачев появился на свет 21 ноября 1960 года в рабочей семье города металлургов. Высшее образование будущий политик получил в Карелии, до вступления в должность. Он окончил Петрозаводский университет в 2006 году.
Однако работать мужчина начал гораздо раньше. Через какое-то время после окончания школы, еще молодой, 19-летний парень устроился в ремонтно-механический цех ПО "Апатит".
Прежде чем стать главой города, Михаил прошел сложный и тернистый путь. Он сумел в рамках одного предприятия вырасти с должности простого работяги-электромонтера до главного энергетика ОАО "Апатит". Кроме того, Горбачев не позабыл отдать долг родине. Он служил в рядах Советской армии. На официальном сайте администрации города Кировска родным и близким политика выразили соболезнования.
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