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Умер Михаил Горбачев

Фото: www.globallookpress.com
Печальная новость поступила сегодня в СМИ. Скончался экс-глава города Кировска Михаил Горбачев.
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Политик умер вчера, 8 сентября, на 59-ом году жизни. Ранее в глобальной паутине ходили слухи о тяжелой продолжительной болезни Михаила, которые вскоре подтвердились. 

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Мужчина был главой города без малого пять лет – с 30 октября 2010 года по 25 сентября 2015 года. Он родился и всю жизнь прожил в родном "пристанище горняков". Многие запомнили его как человека трудолюбивого.

Горбачев появился на свет 21 ноября 1960 года в рабочей семье города металлургов. Высшее образование будущий политик получил в Карелии, до вступления в должность. Он окончил Петрозаводский университет в 2006 году.

Однако работать мужчина начал гораздо раньше. Через какое-то время после окончания школы, еще молодой, 19-летний парень устроился в ремонтно-механический цех ПО "Апатит".

Прежде чем стать главой города, Михаил прошел сложный и тернистый путь. Он сумел в рамках одного предприятия вырасти с должности простого работяги-электромонтера до главного энергетика ОАО "Апатит". Кроме того, Горбачев не позабыл отдать долг родине. Он служил в рядах Советской армии. На официальном сайте администрации города Кировска родным и близким политика выразили соболезнования. 

10 сентября 2019, 18:06

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!
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2028 - 2004
Ушел от нас, Редиска Нехороший человек...
ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!
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СССР - Мёртв !
Гость
Ответить
Ну вот ну что вы за тридварасы....
Гость
Ответить
Однако работать мужчина начал гораздо раньше. (с) На пенсии не покайфовал человек.
Гость
Ответить
Как жаль ,что только сейчас.
Отмороженный
Ответить
Я ДУмал Горбачёв кто СОвок развалил ахахахаххаахахаххахахаххахахахахха
1

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