"Он в критическом состоянии": Разин о самочувствии 88-летнего Горбачева

Шоумен призвал общественность уважать Михаила Горбачева и не нести в массы негатив о нем в такой сложный момент. По его словам, политик внес большой вклад в мировую историю.
"Его состояние действительно резко ухудшилось, он в критическом состоянии", – заявил Андрей Разин. "У меня огромная просьба ко всем: давайте уважать его и не использовать эту ситуацию для своих корыстных целей, чтобы упрекнуть и обвинить его в чем-то", – написал продюсер в своем микроблоге.
Напомним, что Горбачев уже несколько месяцев находится в больнице. Журналист Алексей Венедиктов рассказывал, что у экс-президента СССР серьезные проблемы со здоровьем – он плохо ходит, да и болезней к 88 годам накопилось много.
В свою очередь представитель политика опроверг информацию о его плохом самочувствии. "Нет, это неправда. Мы уже давали опровержение. Михаил Сергеевич ездит на работу постоянно, я с ним виделся в четверг. Мы не даем никаких медицинских бюллетеней, не можем говорить за врачей", – цитирует Павла Палашенко телеканал "360".
Помощник Горбачева добавил, что недавно тот беседовал с министром иностранных дел Мальты, диалог продолжался полтора часа. По словам Палашенко, запланированы и другие встречи.
Андрей Разин, знакомый со многими знаменитостями, поддерживает связь и с близкими Михаила Горбачева. В свое время продюсера "Ласкового мая" даже считали его родственником. Ранее Горбачев заверил журналистов, что умирать не собирается, однако обследование требуется.
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