"ЕР" поможет школам подготовиться к учебному году

Акция будет общероссийской. Помимо хозяйственных работ на
территории учебных заведений, единороссы в случае необходимости помогут с
недостающей учебной литературой, комнатными растениями, декорациями для
школьных театров и прочим.
"К проведению мероприятий будут привлечены депутаты всех уровней от "Единой России", активисты партийных проектов и МГЕР, сторонники партии", – сказала Аршинова, координирующая партпроект "ЕР" "Новая школа".
Особый акцент активисты сделали на пожарной безопасности и питании учащихся, а также состоянии пришкольной территории и оснащении инвентарем. Устранение недостатков возьмут под личный контроль члены "Единой России" на местах, рассказала Аршинова.
При этом она подчеркнула, что партийцы готовы помогать школам и родительскому сообществу в течение всего года, а не только к 1 сентября. Создание комфортных условий для учеников – один из приоритетов "ЕР", отметила координатор партпроекта "Новая школа". "Представители Партии готовы нести ответственность за данные обещания", – заключила парламентарий.
В помощи образовательным учреждением активное участие примет и "Молодая гвардия Единой России". Активисты займутся ремонтом классов и спортзалов, помогут благоустроить пришкольные территории, отметил глава координационного совета МГЕР Денис Давыдов.
"Сейчас в реестре уже 37 заявок от общеобразовательных и спортивных школ, техникумов, колледжей, домов творчества. В ежедневном режиме реестр пополняется", – уточнил он.
Напомним, ранее партийцы проверили состояние дорог на пути к школам и выявили около 850 нарушений в 44 регионах. Большая часть проблем связана с отсутствием освещения, некачественным асфальтом и не соответствующими нормативам пешеходными переходами. Полученные материалы активисты передали в Министерство транспорта и руководство субъектов Федерации.
Популярные темы форума
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Продолжение темы мамы—дочки
Цымбалюк-Романовская беременна от Джигарханяна?!
Владимир Васильев из передачи ,,Модный приговор,, образец вкуса и высокий интеллектуал.
Памятники фашистам в России
Главреду
Что вы ели сегодня?
Как переехать жить в Европу?
Обсудим Олю Бузову?
ОТЦЫ,делающие детей и не воспитывают????