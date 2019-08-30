Сотни мешков с черепами: кузбассовец нашел в лесу множество трупов животных

В Кузбассе автомобилист обнаружил массовое захоронение животных. Мужчина задался вопросом, насколько это законно.
Уточняется, что останки были упакованы в мешки. По данным сайта VSE42.RU, свалку организовали в овраге неподалеку от дороги. Мужчина рассказал, что там гниют целые туши животных, отчего стоит смрад. Мешков с черепами и другими костями наберется несколько сотен. Местный житель опасается, что скотомогильник может стать причиной вспышки инфекционных заболеваний.
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