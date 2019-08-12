"ЕР" и МЧС создадут учебные центры для волонтеров

При поддержке партии "Единая Россия", Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства просвещения в каждом федеральном округе России будут созданы специальные учебные центры для волонтеров. Они помогут добровольцам получить специальные знания и умения, необходимые для оказания эффективной помощи во время чрезвычайных ситуаций.



прочитано 131 раз