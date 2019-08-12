"ЕР" и МЧС создадут учебные центры для волонтеров

Во время посещения учебного центра Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в Москве вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал о том, что уже в ближайшее время подобные учреждения будут функционировать и в других регионах страны. "Наша задача на 2019–2020 годы, чтобы в каждом федеральном округе такие центры, с такой оснащенной материально-технической базой появились", – подчеркнул сенатор.
Работа будет проводиться при участии "Единой России", МЧС и Министерства просвещения. "Нужно не просто желание и неравнодушие, нужны знания и умения", – отметил Турчак. Секретарь Генсовета "Единой России" также поблагодарил волонтеров, принимавших участие в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, а также в тушении лесных пожаров. "Спасибо за ваше неравнодушие и готовность всегда прийти на помощь", – обратился он к добровольцам.
Также в рамках встречи со Всероссийским студенческим корпусом спасателей и "Молодой гвардией "Единой России" было подписано соглашение о подготовке волонтеров для реагирования на чрезвычайные ситуации. Работа волонтерского штаба молодогвардейцев во время ликвидации последствий наводнения в Иркутской области продемонстрировала необходимость системного развития волонтерства, рассказал председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.
В рамках такой учебы добровольцы смогут узнать о безопасном поведении в кризисных ситуациях, о том, как оказывать первую помощь и психологическую поддержку людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, волонтерам подскажут алгоритм действий первой помощи при различных видах ЧС.
К концу 2019 и началу 2020 годов в России начнут свою работу десять ресурсных центров по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, рассказал руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев. В них добровольцы из других сфер смогут пройти обучение по разработанной профессиональными инструкторами ВСКС программе подготовки волонтеров в ЧС.
"Центры будут оснащены всем необходимым для получения теоретических знаний и отработке на практике навыков по оказанию помощи при ЧС различного характера", – объяснил Евгений Козеев.
Он добавил, что на платформе "Добровольцы России" будет создан раздел "Добровольцы в ЧС". На нем каждый волонтер сможет зарегистрироваться, указав уровень своих навыков, наличие снаряжения, а также потребность в сервисах по программе мобильности добровольцев.
"Это поможет нам в считанные дни собирать добровольцев для оказания помощи МЧС России. Мы будем иметь системную базу и волонтерство в ЧС перестанет быть стихийным", – подчеркнул руководитель ВСКС.
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