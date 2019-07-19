Путин поддержал идею "ЕР" о создании движения "Волонтеры ЧС"

Яков Миндрулев рассказал Владимиру Путину о том, что в самые первые часы наводнения в Иркутской области волонтеров оказалось недостаточно для наиболее эффективного оказания помощи пострадавшим. Он нашел способ исправить эту ситуацию в будущем.
"Я хотел бы внести предложение организовать волонтерство при ЧС в регионах, чтобы волонтеры были максимально мобильны и приходили в первые часы на помощь", – обратился он к президенту России. Тот с предложением согласился.
"Это можно использовать", – заметил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что прежде всего оперативная реакция должна идти от государственных органов. "Это их работа, они должны выполнять свой долг", – уверен российский лидер. Предложение о создании мобильного движения "Волонтеры ЧС" Владимир Путин пообещал обсудить с главой МЧС Евгением Зиничевым.
Напомним, в Иркутске в региональном мобильном штабе "Единой России" работали 382 волонтера. Они занимались приемом, сортировкой и отправкой гуманитарной помощи.
В Тулуне волонтерский корпус для помощи пострадавшим развернула "Молодая Гвардия "Единой России". В нем работали 160 добровольцев, среди которых были волонтеры-медики.
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