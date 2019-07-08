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Регионы

Как преодолеть мусорный кризис в Поморье

Фото: www.globallookpress.com
В советское время всем был знаком лозунг: “Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят”. Сегодня этому важному правилу активно следуют на Западе. Возвращается идея ответственного отношения к мусору и в Россию. Но, увы, не везде. 
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Недавно общероссийская общественная организация “Зеленый патруль” совместно с Союзом “Национальный экологический корпус” обнародовала национальный экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2019 года. 

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По итогам исследования в десятку самых чистых регионов попали – в порядке очередности: Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, город Москва, Курская область, Магаданская и Мурманская область, Республика Коми и Ульяновская область.

Анализ рейтинга приводит к мысли, что экологическая обстановка зависит не только от наличия или отсутствия вредных производств, но и от того самого правила “Чисто там, где убирают”.

Возьмем, к примеру, российский Север – символ чистоты и первозданности природы. Мурманская область и Республика Коми – в десятке самых благополучных в экологическом рейтинге. Хотя в Мурманске есть большой порт, а в Коми – один из крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов и угольные шахты Воркуты. Понятно же, Север! Здесь и воздух прозрачнее, и реки чище, и леса гуще.

Но вот что удивительно – соседствующая с ними Архангельская область – лишь на 36-м месте рейтинга. Попробуем разобраться, чем вызван такой большой разрыв.

Дело в мусоре

В регионе растет количество несанкционированных свалок – по последним данным, их в области уже 312. Только в самом Архангельске активисты обнаружили 82 несанкционированных свалки, и лишь 32 из них смогли ликвидировать. 

С легальными полигонами тоже все непросто. Действующий мусорный полигон Архангельска был открыт в далеком 1962 году. С тех пор он принял девять миллионов тонн мусора и по сей день продолжает принимать по 144 тысячи тонн отходов ежегодно, вырастая до двух метров в год. 

Кадр youtube.com

Сейчас высота Архангельской свалки – 18 метров – размером с пятиэтажный дом. Возможности полигона уже исчерпаны более чем на 80%.

Сайт экоконтроль.рф

В 60-е годы были заложены и полигоны Северодвинска и Новодвинска, составляющих вместе с Архангельском главную городскую агломерацию региона. Причем, как с тревогой отмечают специалисты, городские свалки с каждым годом заполняются все быстрее, а их состояние все меньше соответствует современным понятиям об экологии.

К примеру, Северодвинская свалка по мере роста города оказалась всего в паре километров от жилых кварталов. Практически каждое лето свалка горит – пожарные говорят, что процесс тления идет на глубине 7-12 метров, современными методами его не затушить – можно только заливать очаги поверхностного огня и тления.

Кадр youtube.com

“Практически все места размещения отходов в нашем регионе не соответствуют нормам 89 ФЗ “Об отходах производства и потребления”, – признает архангельский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Некрасов.

Впрочем, над легальными свалками все же ведется контроль. Но что делать с нелегальными? В сельских районах легальных свалок нет в принципе. Некоторые деревни и поселки просто утопают в мусоре. 

Там, где сорят 

Причин такого печального положения дел несколько. Одна из них – низкая сознательность многих жителей региона. К примеру, архангельским экологам печально знакома “атомка” – старая дорога, ведущая к затопленному карьеру, где в 80-х планировали строить АЭС. Сюда везут и сваливают мусор прямо на дороге и обочинах как обычные жители, так и, судя по составу отходов, магазины, сервисы бытовой техники и прочие. Видимо, экономят на оплате вывоза мусора. Впрочем, бросают его и на обочины из проезжающих машин, и в глухие закоулки улиц, и просто мимо контейнеров.

Сайт экоконтроль.рф

Вносят свою лепту и водители мусоровозов. Например, обочина дороги к легальному полигону в Новодвинске регулярно “украшается” мусорными кучами. Судя по их составу, водители сваливают здесь отходы не только из экономии горючего на дорогу до полигона. Вдоль дороги складируется и мусор, который полигон не примет.

Сайт экоконтроль.рф

К примеру, активисты обнаружили здесь картон – полигон не имеет права его принимать из-за пожароопасности, вся бумага должна идти в переработку. Но это же надо озадачиться раздельным сбором мусора, гораздо проще заплатить нечестному водителю мусоровоза, чтобы он вывез отходы на обочину.

Проблема и в отсутствии современной инфраструктуры по переработке мусора. Те же полигоны пора закрывать, но ведь ни раздельный сбор как следует не налажен, ни соответствующих мощностей по его переработке нет. И эта проблема есть в больших городах. Что касается сельской местности, то здесь даже сбор и вывоз мусора проблематичны.

Сайт экоконтроль.рф

И это не только беда Архангельской области, но и всей страны.

“Это большая проблема, возникла она не вчера. Но говорить и заниматься ею мы начали, как ни странно года два назад. Выяснилось, что мы десятилетиями накапливали мусор, и никто этим специально не занимался”, – признал президент РФ Владимир Путин на “Прямой линии”.

“В России ежегодно генерируется 70 миллионов отходов и никто не занимается их переработкой в промышленных масштабах“, – добавил президент. 

Наконец, проблема и в недостатке финансирования. Так, программа “Очистим Север от мусора”, которую власти Архангельской области запускают сейчас при поддержке правительства Москвы, обойдется в 1,5 млрд рублей. Что говорить, если в Северодвинске максимум, что смогли сделать для уменьшения горения свалки – купить экскаваторы и катки помощнее, чтобы лучше утрамбовывать отходы.

Сайт экоконтроль.рф

А что надо делать? В каждой стране это решают по-разному. К примеру, в Швеции мусор сжигают, в Германии – перерабатывают, в Великобритании – продают и вывозят за пределы острова. При этом раздельный сбор отходов по всей Европе – норма, штрафы за нарушение этой системы – высокие, а местные власти делают все, чтобы уменьшить количество вредного для природы пластика, например, запрещают пластиковые пакеты, ушные палочки и соломки для напитков.

До таких запретов Архангельской области, конечно, далеко, но самые острые проблемы решать пора. Смогли же соседи – значит, и Архангельская область сможет.

Автор: Федор Лопырев8 июля 2019, 17:35

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