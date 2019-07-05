Сторонники "ЕР" поддержат грантами региональные НКО
Одно из важнейших направлений деятельности ЦПГИ -
привлечение финансирования на социальные проекты. Для этого Центр поддержки
гражданских инициатив вместе с коммерческими организациями разработает систему
корпоративных грантов. По словам Боярского, воспользоваться ей смогут небольшие
НКО в регионах, которые нуждаются в поддержке для оказания помощи на местах.
Для помощи некоммерческим организациям партия использует возможности корпоративных волонтеров. На безвозмездной основе они проконсультируют работников НКО по вопросам реализации соцпроектов.
Боярский напомнил, что социальные акции вместе с благотворительным фондом "ДаДобро" ЦПГИ проводит на протяжении полугода. "Корпоративное волонтерство, хоть и молодое направление благотворительности, уже зарекомендовало себя в нашей стране. И партнеры ЦПГИ – коммерческие компании – готовы помогать НКО в решении ряда организационных и административных вопросов", – подчеркнул депутат Госдумы.
По его словам, важным направлением поддержки некоммерческих организаций станет помощь в ведении бухгалтерии и юридического сопровождения. Боярский отметил, что ЦПГИ уже заключил ряд соглашений об оказании такой помощи с коммерческими организациями.
Соответствующая работа осложняет профильную деятельность некоммерческих организаций, требует от них много времени и кадровых ресурсов. Созданные сторонниками "ЕР" сервисы избавят некоммерческие организации от сторонних задач, позволят им сосредоточиться на профильной деятельности.
В своей статье "Единая Россия" – курс на перемены" премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев призвал коллег-однопартийцев учиться работать с теми, кто готов участвовать в реализации национальных проектов, включая НКО. "Некоммерческие организации могут сделать многое. А вместе с "Единой Россией" – еще больше", – уверен глава правительства.
Напомним, Центр поддержки гражданских инициатив продвигает проекты своих активистов и некоммерческих организаций в регионах. Структура занимается новыми медиа, экологией, внутренним туризмом, развитием территорий, социальным предпринимательством, патриотическим воспитанием, активным долголетием и другими направлениями.
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