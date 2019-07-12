"Единая Россия" передаст Развожаеву пожелания от жителей Севастополя
"У нас есть наказы севастопольцев, собранные на встречах. Мы передадим их новому губернатору и будем вместе работать над их выполнением", – цитирует ТАСС секретаря севастопольского регионального отделения единороссов Дмитрия Саблина.
Он отметил, что перед временно исполняющим обязанности главы города стоит трудная задача. У Севастополя есть проблемы, требующие проведения большой работы.
"Потеряно очень много времени, в значительной степени подорвано доверие людей к власти. Люди устали от политических игр, пренебрежения их нуждами", – пояснил Саблин.
Секретарь севастопольского регионального отделения рассказал, что недавно встречался с временно исполняющим обязанности губернатора города Михаилом Развожаевым. Они обсуждали в том числе ситуацию в Севастополе.
"Севастополь – город, ради которого стоит жить и работать по-настоящему", – подчеркнул Саблин.
Он добавил, что "Единая Россия" поддержит нового губернатора и поможет ему в работе на благо города. Региональное отделение партии встречается с местными жителями для того, чтобы лучше понимать проблемы актуальные горожан и оперативно их решать.
Напомним, что 11 июля президент России Владимир Путин подписал указ, в котором освободил от должности предыдущего главу региона Дмитрия Овсянникова. Его врио назначен Михаил Развожаев, который занимал пост руководителя исполкома ОНФ.
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