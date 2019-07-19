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"ЕР" проконтролирует благоустройство дворов Севастополя

Андрей Турчак. Фото: ER.RU
"Единая Россия" обеспечит общественный контроль за работами по благоустройству дворовых территорий Севастополя, рассказал заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. Временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев поддержал идею партии о том, что исполнительная власть города не станет принимать ни один акт о проделанной работе без подписи старших по дому или двору.
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"Тема состояния дворовых территорий является наиболее острой для Севастополя", – рассказал Андрей Турчак. Он подчеркнул, что кандидаты от "Единой России" собрали порядка 70 тысяч наказов от местных жителей по благоустройству территории.

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"Сегодня были подняты типичные для города проблемы: состояние ливневой канализации, дорожного полотна, внутридворовых проездов", – отметил секретарь генерального совета партии по итогам выезда в один из дворов Севастополя. "Главное, о чем мы сегодня договорились с жителями, – организация общественного и партийного контроля за ходом работ, их сроками и качеством", – добавил он.

Инициатива партии о том, что городские власти не подпишут ни один акт приемки работ без одобрения старшего по двору или дому, нашла поддержку у временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, рассказал Турчак. По его словам, проведению ремонта дворов города посвящена пятилетняя программа, с которой на выборы идут кандидаты от "Единой России".

Для партийцев, заметил секретарь генерального совета "ЕР", важно, чтобы проводимые работы были не точечным устранением каких-то проблем, а комплексным решением. Оно должно включать в себя озеленение, благоустройство, установку малых архитектурных форм, а также создание детских и спортивных площадок.

Михаил Развожаев. Фото: www.globallookpress.com

Развожаев согласился с необходимостью общественного контроля. Он подчеркнул, что на исполнительной власти лежит обязательство проследить за тем, чтобы подрядчик выполнил свою работу хорошо. "После этого можно переходить к следующему объекту", – заметил врио губернатора Севастополя.

За каждый объект, который был сделан в рамках этой работы, городским властям не должно быть стыдно, уверен Развожаев. "А с помощью партии и общественных активистов мы рассчитываем выполнить работы качественно", – уверен он.

Автор: 19 июля 2019, 18:01

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