"ЕР" проконтролирует благоустройство дворов Севастополя

"Тема состояния дворовых территорий является наиболее острой для Севастополя", – рассказал Андрей Турчак. Он подчеркнул, что кандидаты от "Единой России" собрали порядка 70 тысяч наказов от местных жителей по благоустройству территории.
"Сегодня были подняты типичные для города проблемы: состояние ливневой канализации, дорожного полотна, внутридворовых проездов", – отметил секретарь генерального совета партии по итогам выезда в один из дворов Севастополя. "Главное, о чем мы сегодня договорились с жителями, – организация общественного и партийного контроля за ходом работ, их сроками и качеством", – добавил он.
Инициатива партии о том, что городские власти не подпишут ни один акт приемки работ без одобрения старшего по двору или дому, нашла поддержку у временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, рассказал Турчак. По его словам, проведению ремонта дворов города посвящена пятилетняя программа, с которой на выборы идут кандидаты от "Единой России".
Для партийцев, заметил секретарь генерального совета "ЕР", важно, чтобы проводимые работы были не точечным устранением каких-то проблем, а комплексным решением. Оно должно включать в себя озеленение, благоустройство, установку малых архитектурных форм, а также создание детских и спортивных площадок.
Развожаев согласился с необходимостью общественного контроля. Он подчеркнул, что на исполнительной власти лежит обязательство проследить за тем, чтобы подрядчик выполнил свою работу хорошо. "После этого можно переходить к следующему объекту", – заметил врио губернатора Севастополя.
За каждый объект, который был сделан в рамках этой работы, городским властям не должно быть стыдно, уверен Развожаев. "А с помощью партии и общественных активистов мы рассчитываем выполнить работы качественно", – уверен он.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
Как относиться к астрологам?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
Муж стал импотентом
Главное деньги, все можно купить
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Послеродовая депрессия
Ненавижу подругу
Обманываю его
Сын мой все равно женился на старухе
Любовь война
Висит кожа после похудения
Внешность ухудшается после родов
Как перестать жрать
Найти мужа на сайте знакомств
Моя подружка стала любовницей шефа.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Ирина Шейк! Россия с тобой!
У бога есть враги?
Я хороший будущий муж
девственник в 27
Заголовок темы-опрос
Бывают ли собаки трансгендеры?
Россия страна охраников и таксистов!