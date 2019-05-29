"ЕР" держит на контроле развитие сельских территорий

Депутаты-единороссы всех уровней должны вовлекаться в подготовку заявок на участие в госпрограмме развития сельских территорий, которая начнет действовать со следующего года. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава парламентской фракции "Единой России" Сергей Неверов.



На заседании совета руководителей партийных фракций во Владимирской области парламентарий указал на необходимость детального погружения в проект программы комплексного развития сельских территорий. По его словам, это нужно как для пояснений региональным парламентариям и на муниципальном уровне, так и для разъяснительной работы с гражданами.

"Важно, чтобы все 83 региона (без участия Москвы и Санкт-Петербурга. – Прим. ред.) активно включились в программу. Времени на раскачку нет", – сказал Неверов.

Он подчеркнул, что депутаты-единороссы проконтролируют подготовку проектов для участия в новой программе комплексного развития территорий. Неверов напомнил, что соответствующий вопрос обсуждался на Форуме сельских депутатов в Воронеже. Ряд важных инициатив довели до премьер-министра, председателя "ЕР" Дмитрия Медведева.

Задача партийных фракций в региональных парламентах - включаться в формирование бюджета на следующий год. "У вас есть возможность актуализировать вместе с главами и депутатами сельских поселений те проекты, которые не были реализованы в рамках ведомственной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий". На этом будет сделан особый акцент в следующем году", – подчеркнул руководитель думских единороссов.

Неверов напомнил, что у "ЕР" есть большинство почти во всех законодательных собраниях субъектов Федерации. Он призвал коллег-партийцев добиваться того, чтобы еще на стадии нулевого чтения в бюджеты регионов было заложено софинансирование проектов по комплексному развитию сельских территорий.

Напомним, 21 мая в Воронеже прошел Форум сельских депутатов "ЕР". На мероприятии обсуждали проект программы комплексного развития села. Участники форума приняли решение провести совет руководителей фракций и обсудить действия регионов и муниципалитетов для участия в программе.