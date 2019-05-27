Напавшего на журналиста чиновника исключают из "Единой России"
Также президиуму регионального политсовета дано поручение
приостановить полномочия Зайцева как секретаря местного отделения партии,
рассмотреть вопрос о соответствии чиновника занимаемой должности, после чего
начать процедуру отзыва избирателями.
По словам Андрея Турчака, в партии неоднократно подчеркивали, что представители власти несут повышенную ответственность за свои поступки и слова. "Вчера случился очередной приступ "белой чиновничьей горячки" в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК", – напомнил партиец.
Вместо ответа на вопросы корреспондента, Зайцев попытался решить вопрос силой, недоумевает Турчак. Такое поведение он назвал "неадекватным и неприемлемым".
"Хочешь помахать кулаками – иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы – тебе не место во власти", – подчеркнул секретарь генсовета "Единой России".
Ранее большой резонанс вызвало поведение Зайцева, который не захотел отвечать на вопросы корреспондента ВГТРК о погорельцах, спустя четыре года после пожара продолжающих жить в крайне тяжелых условиях. Вместо диалога с журналистом чиновник повалил его на пол, а заместители главы района пытались закрыть камеру.
Партия не будет закрывать глаза на подобные вопиющие случаи, подчеркнул Андрей Турчак. Так, в феврале партийцы лишили руководящих должностей члена политсовета "ЕР" в Дзержинске Нижегородской области Игоря Крашенинникова. Видеозапись конфликта после дорожно-транспортного происшествия во дворе жилого дома с его участием вызвала большой общественный резонанс.
Также ранее комиссия "Единой России" по этике приняла решение об исключении из рядов партии руководителя фракции "ЕР" в Астраханской городской думе Владимира Сухарева. Он пришел в ресторан в нетрезвом виде и вызывающе реагировал на замечания службы безопасности заведения.
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