Напавшего на журналиста чиновника исключают из "Единой России"

Шоу "Голос.Дети" Эксклюзивы Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 27 мая
Лента новостей
14:08
Володин оценил итоги выборов в Европарламент
14:04
Как жара влияет на женский организм
14:01
Самая дорогая plus-size модель покоряет народ горячими формами
13:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 мая 2019 года
13:27
"Колготки в сеточку и короткая юбка": муж Поклонской поделился пикантными воспоминаниями
13:24
Около 300 кг сыра из Европы сожгли в Петербурге
13:17
В России хотят вернуть практику сдачи бутылок
13:05
Правила призыва в армию серьезно ужесточат
13:02
В праймериз "ЕР" участвовало рекордное число молодых людей
12:53
"Он меня никуда не отпускал": Федосеева-Шукшина рассказала о муже-деспоте
12:48
Заключенные подняли бунт и совершили массовый побег из колонии в Одессе
12:13
Голая Меркель верхом на медведе вызвала оторопь
12:13
"Хуже, чем в том колхозе": объехавший МКАД Лукашенко пожаловался на бардак
11:50
"Место жены – на кухне!": Каменских распекли за "горячее" фото из ванной
11:49
Максакова со слезами покаялась перед бывшим мужем
11:39
"Не вздумайте ехать": фото пустующего Крымского моста вызвало экстаз у украинцев
11:38
Сын экс-сенатора устроил гонки с полицией и сбил инспектора ДПС
11:35
"Я приветствую цветные революции": Диброва разнесли за публичную истерику
11:19
У стен Кремля подают завтраки за 40 тысяч рублей
10:46
Изменившуюся Лорак перестали узнавать
10:40
"Возраст берет свое": опустившуюся Шарапову списывают со счетов
10:37
Зеленский публично опозорился из-за неприятного запаха
10:34
Москвичка бросила ребенка в торговом центре ради наркотиков
10:14
65-летняя Татьяна Веденеева показала клубничку
10:08
Пугачева не пришла на день рождения Орбакайте
09:59
Женственная Арзамасова произвела фурор (видео)
09:38
Российским чиновникам дадут очередную прибавку к зарплате
09:37
"Я твоя": поверившая в себя Бузова сделала Киркорову заманчивое предложение
09:01
"Так страшно!": артистка Яковлева рассказала о смертельной опухоли
08:51
Фадеев нашел странности в спецвыпуске шоу "Голос.Дети"
08:36
На фестивале "Все цвета джаза" объявили победителей V премии Радио JAZZ
08:14
Россияне довели опозоренного Овечкина
08:07
Гороскоп на неделю
06:30
Зеленскому крепко досталось после хамства в адрес Путина
06:24
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
04:33
Плохие родители: Кейт и Уильям рассекретили любимчика
02:14
"Полный набор советского алкоголика": Самбурскую смешали с грязью после истерики
00:21
"Вышла замуж за лысого, некрасивого парня": Пригожин сделал откровенное заявление
22:37
"Он не может ходить": обездвиженный Гафт довел до слез Немоляеву
22:03
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
20:26
"Я тебя люблю": Агутин растрогал нежным посланием
19:28
Россия вырвала у чехов лакомый кусок
17:43
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 мая 2019 года
17:20
"Закончит как Порошенко": Зеленскому вынесли суровый приговор
16:39
"Грань анорексии": народ заклевал исхудавшую Рудковскую
16:25
"Все такой же молодой": снимок Маликова с детьми вызвал восторг
15:46
Москвичей предупредили об июльской жаре на следующей неделе
15:18
Беременная дочь Хворостовского вышла замуж
14:51
Сексапильная Джанабаева потрясла грудью в Каннах
14:20
Столичные аэропорты задержали более 20 рейсов
13:58
Новые санкции: Украина нанесла подлый удар по России
13:47
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
13:23
На праймериз "Единой России" работают 2802 участка
13:23
Подруга проболталась о беременности невесты Тимати
13:03
"Тело в шляпе": Варнава возбудила россиян пикантным фото
12:32
Пугачева заставила мать Королевой кусать локти
12:08
У Лазарева родилась дочь
11:54
"Ты заигрался во лжи": обиженный сын обрушился на Пригожина
11:34
Настя Каменских ответила на слухи о беременности после свадьбы
11:06
Распустивший группу Шнуров раскрыл планы об участии в шоу "Голос"
10:58
Бессовестная внучка обобрала Федосееву-Шукшину до нитки
10:34
"Угробил мою жизнь": Самбурская разрыдалась из-за отца-алкоголика
10:19
Неожиданно и смело: Лорак показала платье невесты
10:08
Зеленского предупредили о серьезной опасности
07:30
Приговоренный к сроку Порошенко упал в ноги Зеленскому
06:35
Друг случайно проговорился о гадком вранье Маркл
03:12
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа
01:08
Бородина устроила разборки после выходки дочери
23:16
Уличенная в тайной связи с Киркоровым Жасмин прервала молчание
20:36
Расторгуева поймали на глупом копировании
18:30
Сборная России совершила невероятное в полуфинале ЧМ по хоккею
17:58
С большинством превышенцев банка "Югра" рассчитаются через 2 месяца
17:48
Вскрылась настоящая причина отсутствия дочери Алсу на новом финале "Голоса"
17:26
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 мая 2019 года
16:56
Володин: Программу "Безопасный город" нужно внедрить по всей стране
16:45
Есть пострадавшие: в Москве столкнулись Porsche и Mercedes
16:15
В Москве при жутком пожаре погибли два человека
15:32
Королева раскошелилась на "платье девственности"
15:12
"Тошнит от этой мерзости": устроившую разврат Бузову закидали камнями
14:52
Ольгу Серябкину терроризирует маньяк
14:17
Воссоединение?: Топурия появилась в компании бывшего
14:00
В окружении Зеленского проболтались о серьезной зависимости
13:36
Куда Рудковская дела деньги младшего сына
13:01
Умер лауреат Нобелевской премии
12:57
Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу
12:31
Жуткое землетрясение застало Плющенко врасплох
12:03
Седокова откровенно высказалась о связях со взрослыми мужчинами
11:50
Было трое: Борисова признала зависимость от секса
11:23
Концерт Цымбалюк-Романовской и ее любовника со скандалом отменили по приказу МЧС
11:20
Мольбы Кристины Орбакайте были услышаны
10:37
Первый канал сглаживает углы после скандала на "Голос.Дети"
10:16
"Куколка": народ обласкал кардинально изменившуюся Волочкову
08:34
"Трое детей": Серову сообщили радостное известие
06:27
"Относился как к прислуге": вскрылись шокирующие подробности отношений Уильяма и Кейт
04:08
"Скатерть-самобранка": Наталья Водянова обескуражила странным нарядом
02:16
Ученые нашли способ вылечить рак мозга
01:36
Совет на выходные
00:03
У рассказавшего о педофилии Малахова нашелся защитник
23:32
Стал известен победитель шоу "Голос.Дети"
22:00
Дочь Серова впервые официально представила мужа
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа
Концерт Цымбалюк-Романовской и ее любовника со скандалом отменили по приказу МЧС
Мольбы Кристины Орбакайте были услышаны
Было трое: Борисова признала зависимость от секса
Регионы

Напавшего на журналиста чиновника исключают из "Единой России"

Фото: vk.com/duma
Президиум генсовета "ЕР" решил исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева. Также приостанавливаются полномочия чиновника как члена регионального политического совета "Единой России", сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак. 
прочитано 152 раза

Также президиуму регионального политсовета дано поручение приостановить полномочия Зайцева как секретаря местного отделения партии, рассмотреть вопрос о соответствии чиновника занимаемой должности, после чего начать процедуру отзыва избирателями.

ПО ТЕМЕ

Единороссы лишили должностей нижегородского депутата-хама

Единороссы исключают из партии астраханского депутата-дебошира

По словам Андрея Турчака, в партии неоднократно подчеркивали, что представители власти несут повышенную ответственность за свои поступки и слова. "Вчера случился очередной приступ "белой чиновничьей горячки" в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК", – напомнил партиец.

Вместо ответа на вопросы корреспондента, Зайцев попытался решить вопрос силой, недоумевает Турчак. Такое поведение он назвал "неадекватным и неприемлемым".

"Хочешь помахать кулаками – иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы – тебе не место во власти", – подчеркнул секретарь генсовета "Единой России".

Ранее большой резонанс вызвало поведение Зайцева, который не захотел отвечать на вопросы корреспондента ВГТРК о погорельцах, спустя четыре года после пожара продолжающих жить в крайне тяжелых условиях. Вместо диалога с журналистом чиновник повалил его на пол, а заместители главы района пытались закрыть камеру.

Кадр youtube.com

Партия не будет закрывать глаза на подобные вопиющие случаи, подчеркнул Андрей Турчак. Так, в феврале партийцы лишили руководящих должностей члена политсовета "ЕР" в Дзержинске Нижегородской области Игоря Крашенинникова. Видеозапись конфликта после дорожно-транспортного происшествия во дворе жилого дома с его участием вызвала большой общественный резонанс.

Также ранее комиссия "Единой России" по этике приняла решение об исключении из рядов партии руководителя фракции "ЕР" в Астраханской городской думе Владимира Сухарева. Он пришел в ресторан в нетрезвом виде и вызывающе реагировал на замечания службы безопасности заведения.

Автор: Иван Поляков27 мая 2019, 14:01

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Закончит как Порошенко": Зеленскому вынесли суровый приговор
Новые санкции: Украина нанесла подлый удар по России
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья

Шоу-бизнес

Алибасов бросил жену с новорожденной дочкой
"Колготки в сеточку и короткая юбка": муж Поклонской поделился пикантными воспоминаниями
"Он меня никуда не отпускал": Федосеева-Шукшина рассказала о муже-деспоте
"Это больно и трагично": Пригожин поставил точку в семейной распре

Проишествия

Кошмар в Италии: россияне разбились в страшном ДТП (видео)
Подручные США обстреляли ракетами россиян
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Шоу-бизнес

"Так страшно!": артистка Яковлева рассказала о смертельной опухоли

Откровенное заявление популярной актрисы
Шоу-бизнес

Изменившуюся Лорак перестали узнавать

Подробности реакции фанатов на преображение звезды
Шоу-бизнес

"Я твоя": поверившая в себя Бузова сделала Киркорову заманчивое предложение

Телеведущая трогательно обратилась к артисту в Instagram
Политика

Голая Меркель верхом на медведе вызвала оторопь

Германского канцлера ждет необычный подарок

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
"Трое детей": Серову сообщили радостное известие

Фоторепортажи

Самая дорогая plus-size модель покоряет народ горячими формами
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа
Ослепительный Киркоров резко помолодел
В сети набирает обороты отвратительный флешмоб Ugly faces

Спорт

Сборная России совершила невероятное в полуфинале ЧМ по хоккею
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
Шестилетний мальчик решил побить рекорд по отжиманию (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru