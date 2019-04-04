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В Башкирии мужчина забил до смерти собственную мать

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3 апреля в больницу города Салава в Башкирии доставили 31-летнего местного жителя с пробитой головой. Мужчина объяснил медикам, что на улице на него напали неизвестные. Врачи передали информацию полицейским.

Тем же вечером патрульные задержали 36-летнего брата пострадавшего за нахождение в общественном месте в пьяном виде. При себе у него оказался пакет, внутри которого были вещи и молоток в бурых пятнах. Выяснилось, что с этим орудием он напал на родного брата, а затем попытался скрыть улики, однако именно в этот момент попался на глаза правоохранителям, передает портал ToDay News Ufa. Мужчина сознался в нападении на брата.

Вскоре после того как подозреваемый вернулся домой, с его адреса поступил звонок в скорую помощь. Сообщалось, что находящейся там женщине стало плохо с сердцем. Однако медики и полицейские, прибывшие на вызов, выяснили, что женщина была жестоко избита. От полученных травм она скончалась.

По версии следствия, побои несчастной нанес ее родной сын. Дескать, во время совместной пьянки он избил мать и брата. Последний успел убежать, и позже его нашли на улице с пробитой головой. А женщина осталась истекать кровью в запертой квартире.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям. Сообщается, что ранее он отбывал наказание за распространение наркотиков.

4 апреля 2019, 19:25

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