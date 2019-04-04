Врач пинками проверил состояние пациента (видео)
Врач из прибывшей по вызову скорой сначала перешагнул через лежащего человека, а затем тронул его ногой. Поскольку пациент не реагировал, медик повторил "процедуру" несколько раз., чем удивил наблюдавших за его манипуляциями жителей близлежащих домов.
У врача Андрея Лялина нашлось оправдание своему поведению. По словам медика, больной – "известный бомж", который буквально днюет и ночует в стационаре. Несмотря на объяснения, Лялина уволили – тем более, что извиняться за свой поступок врач не собирался. Пациента все же доставили в больницу и поставили капельницу. От дальнейшей госпитализации герой ролика отказался, пишет "Экспресс-газета".
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