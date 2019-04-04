Жуткие кадры: здание обрушилось на припаркованные машины (видео)

Здание котельной в поселке Новоасбест Свердловской области обрушилось на припаркованные рядом машины. Местные власти пока не комментируют ЧП.

Жителей поселка больше удивило не само обрушение, а наивность соседей, которые припарковали свои автомобили по соседству с аварийным зданием. Несколько машин остались под завалами, другие повреждены отлетевшими обломками кирпичей.

Читатели портала Ura.ru, снявшие аварию на видео, написали, что здание рушится давно. На его ремонт требуется не менее десяти миллионов рублей. Но старая котельная глубоко убыточна, оборудование давно отслужило свой срок. Новая котельная обойдется примерно в 20 миллионов. Тем не менее власти планируют ремонт старой - почему они придерживаются такого плана, жители поселка не понимают.