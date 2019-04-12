Погибшие герои "Игры престолов" обрели покой на кладбище
Поклонники шоу смогут посетить могилы лордов Тайвина Ланнистера и Петира Бейлиша, предводителя дотракийцев Кхала Дрого, бастарда Рамси Болтона и слуги Ходора. Здесь также находятся семейные склепы самых влиятельных домов.
Так, фанаты увидят место, где захоронены лорд Нэд Старк и его супруга Кейтлин, а также их сыновья Рикон и Робб. В другом склепе находятся могилы короля Роберта Баратеона и его наследников Мирцеллы и Томмен.
Всего за семь сезонов сериала погибли более 100 тысяч персонажей. На сайте телекомпании Foxtel можно найти карту объекта и аудиогид, уточняет телеканал "360". Кладбище будет открыто до 14 апреля включительно.
Напомним, что первый эпизод восьмого сезона сериала "Игра престолов" будет показан уже в это воскресенье, 14 апреля. Сезон будет включать в себя шесть эпизодов и станет последним. Поклонники фэнтезийного шоу наконец узнают, кто станет хозяином Железного трона – символа верховной власти над Семью Королевствами.
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