"Единая Россия" зовет на субботники
На улицы выйдут десятки тысяч человек, в том числе депутаты-единороссы всех уровней, молодогвардейцы и активисты партийного проекта "Чистая страна".
Как сообщил его координатор, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, задача таких субботников – не только прибраться после зимы и убрать мусор, но и привлечь внимание к проблемам экологии и защиты окружающей среды: борьбе с несанкционированными свалками и хаотичными завалами мусора.
Субботники по всей стране традиционно проходят в конце апреля. Люди приводят в порядок свои дворы, сажают деревья, обновляют детские площадки, занимаются благоустройством.
Проект "Чистая страна" объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров для решения экологических проблем и борьбу с незаконными свалками. Большое внимание уделяется внедрению раздельного сбора отходов и контролем за мусорной реформой. Координирует проект депутат Госдумы Владимир Бурматов.
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