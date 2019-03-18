"ЕР" улучшит программу "Земский учитель"
Партийный проект "Новая школа" организует в регионах широкое обсуждение программы "Земский учитель", сообщила член президиума генсовета "Единой России" Алена Аршинова. Она назвала программу очень важной.
"Чтобы программа работала грамотно и был положительный отзыв от людей, на площадке партии во всех регионах состоится экспертное обсуждение с привлечением профессионального педагогического сообщества, представителей профильных ведомств, институтов развития образования, других сообществ", – сказала Аршинова.
Обсуждение будет проходить в течение месяца. Напомним, в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить с 2020 года программу "Земский учитель". Она привлечет педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Учителям единовременно выплатят миллион рублей.
Партийный проект "Новая школа" занимается поддержкой и развитием системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Его координирует депутат Думы Алена Аршинова, общественный совет проекта возглавляет ректор МГУ Виктор Садовничий.
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