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Регионы

"ЕР" улучшит программу "Земский учитель"

Фото: Агентство городских новостей "Москва"\Киселев Сергей
"Единая Россия" обсудит в регионах программу "Земский учитель" и представит в Министерство просвещения свои предложения по ее исполнению. Программа призвана сделать работу педагога на селе популярной.
прочитано 55 раз

Партийный проект "Новая школа" организует в регионах широкое обсуждение программы "Земский учитель", сообщила член президиума генсовета "Единой России" Алена Аршинова. Она назвала программу очень важной.

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"Чтобы программа работала грамотно и был положительный отзыв от людей, на площадке партии во всех регионах состоится экспертное обсуждение с привлечением профессионального педагогического сообщества, представителей профильных ведомств, институтов развития образования, других сообществ", – сказала Аршинова.

Обсуждение будет проходить в течение месяца. Напомним, в своем послании  Федеральному Собранию Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить с 2020 года программу "Земский учитель". Она привлечет педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Учителям единовременно выплатят миллион рублей.

Алена Аршинова. Фото: er.ru

Партийный проект "Новая школа" занимается поддержкой и развитием системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Его координирует депутат Думы Алена Аршинова, общественный совет проекта возглавляет ректор МГУ Виктор Садовничий.

Автор: Александр Комаров18 марта 2019, 19:10

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