Единороссы помогли отправить детей Сибая в санатории
Главная цель – оздоровить детей Сибая в связи с непростой экологической ситуаций, сложившейся в городе. С ноября прошлого года там фиксируется появление запаха серы и смога в воздухе. В декабре в населенном пункте был введен режим повышенной опасности.
Большую помощь оказали также депутат Госсобрания Башкортостана, член "Единой России" Денис Назаров, а также сибайский меценат Андрей Назаров. Законодатель приобрел для 40 человек путевки в санаторий "Талкас". Дети и их родители поедут в здравницу в марте. А по инициативе мецената ребята отдыхают в Детском пульмонологическом санатории Ишимбая.
По словам главы фракции единороссов в горсовете Сибая Азата Камбулатова, партия держит ситуацию в городе под контролем. Местные парламентарии провели подворовой обход местных жителей.
Камбулатов отметил, что информацией не владеют в основном пожилые люди. "Мы с ними встречались, разъясняли ситуацию, давали рекомендации. По мере возможности мы оставляли свои личные номера телефонов, чтобы жители могли позвонить при необходимости", – сказал единоросс.
Партийный проект "Единой России" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий "Десятилетия детства".
Напомним, ранее "Дни.Ру" писали о помощи единороссов семье из Тульской области. Партийцы помогли приобрести инвалидную коляску для ребенка с детским церебральным параличом из города Узловая. Также "ЕР" оказала содействие в лечении девочки в специализированном учреждении.
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