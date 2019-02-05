"ЕР" призвала региональные власти к разумным тарифам на вывоз ТКО
Баталова назвала ликвидацию возможных ошибочных начислений и двойной оплаты вывоза бытовых отходов важнейшей задачей единороссов. Партийцы обратились в Генпрокуратуру и попросили надзорное ведомство подключиться к работе.
Парламентарий напомнила, что выделение вывоза мусора в отдельный платеж может привести к изменению тарифа по основной услуге. В ходе мониторинга партийцы выяснили, что многие управляющие компании на словах исключают услугу за вывоз отходов, но на деле она остается. "Плюс приходит отдельная квитанция за мусор с той же суммой", – посетовала законодатель.
Баталина назвала такую ситуацию недопустимой. Она призвала глав региональных и местных отделений "Единой России", а также губернаторов и мэров областных центров взять ситуацию под особый контроль и исключить начисление двойных платежей.
В свою очередь глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор партпроекта "Чистая страна" Владимир Бурматов отметил, что до конца недели партия назовет регионы и муниципалитеты, где имеются случаи двойного начисления.
Экологическая тематика занимает важное место в повестке "Единой России". Ранее партия анонсировала запуск сервисов "Зеленая карта" и "Красная кнопка". Их разработкой занимался партпроект "Чистая страна".
"Зеленая карта" представляет собой интерактивную карту, отражающую реальную ситуацию с рекультивацией полигонов, строительством очистных сооружений и мероприятиями по сохранению и очистке водоемов. А "Красная кнопка" позволит гражданам оперативно сообщать о проблемах окружающей среды, загрязнениях почв, водоемов и других нарушениях.
С начала года партийцы начали проверку новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. По предварительным данным, на новую систему перешел 71 регион, а 14 субъектов не перешли совсем.
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