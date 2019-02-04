Будут переносить: неожиданный поворот в судьбе Крымского моста

В возведение переправы через Керченский пролив вносятся неожиданные коррективы. Все из-за античной усадьбы Манитра под Керчью, которая датируется V – III веками до нашей эры. Поселение хорошо сохранилось, поэтому строители Крымского моста пошли на крайние меры.



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