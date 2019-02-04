Будут переносить: неожиданный поворот в судьбе Крымского моста
Для обеспечения сохранности неисследованной части античной усадьбы было решено перенести створы железнодорожной трассы. Сообщается, что отклонение подъездных путей Крымского моста от первоначального проекта составит 150 метров.
По словам гендиректора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Натальи Быковской, в Манитре обустроят музейный комплекс. Рядом с Крымским мостом появится отдельный выставочный зал, где будет отражен процесс строительства железнодорожной части переправы.
Археологи обнаружили древнегреческое поселение у Крымского моста осенью прошлого года. Предположительно, оно относится к периоду расцвета Боспорского царства. В усадьбе ученые нашли жилую и хозяйственную зоны, а неподалеку – нетронутый некрополь. По мнению исследователей, там жил влиятельный аристократ или сам царь.
Строительство железнодорожной части переправы активно продолжается. В ноябре прошлого года компания-подрядчик отчиталась о возведении всех 595 опор железной дороги Крымского моста. Тысячи свай опор погрузили на большую глубину, некоторые – более 100 метров.
Железнодорожная часть Крымского моста включает два пути в разные стороны. Пассажирские составы могут развивать скорость до 120 километров в час, грузовые – до 80. Переправа рассчитана на поезда массой не более 7100 тонн.
Между тем некоторые эксперты предостерегают от запуска поездов по Крымскому мосту. Они полагают, что из-за слабого грунта переправа не выдержит вес составов и просядет.
Автомобильная часть Крымского моста открылась в мае прошлого года. С тех пор по ней проехали около четырех тысяч транспортных средств.
Актриса бросила клич в интернете
В сгоревших квартирах нашли тела семи человек
Смерть фигуриста стала для нее большим ударом
Телеведущая прокомментировала слухи