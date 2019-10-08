Парадоксы архангельского мусора

В Архангельской области – новые протесты. Жители Соловков требуют отменить решение о постройке мусоросжигательной печи на заповедном острове. С одной стороны, протестующих можно понять, но с другой – а куда девать производимый ими мусор?



"Не надо нам тут ваших заводов! Жгите свой мусор у себя!" – заявляют жители Соловков, и в этой короткой фразе имеют место сразу две очень важных неточности. Во-первых, речь идет не о большом мусоросжигательном заводе, а о банальной печи-инсинераторе. Под этим техническим названием кроется вполне заурядная установка по уничтожению несортированного мусора.

Эти печи используются уже давно и получили широкое распространение. Есть они и в Крыму, и в Казахстане, и на Украине – везде, где возникает необходимость избавиться от коммунальных отходов, а запустить централизованную систему их переработки не позволяют экономические или географические условия.

Во-вторых, в соловецком инсинераторе будут жечь не чей-то чужой, а местный, соловецкий мусор. Очевидно, что возить отходы с материка на острова только для того, чтобы сжечь – не самое логичное решение. Тем более, что топливо для печи придется доставлять туда тоже с "большой земли". Вот и выходит, что мусор соловчане производят самостоятельно, а что с ним делать дальше – думать не хотят. "Мы против" – и весь разговор.

Альтернативой сжиганию отходов непосредственно на месте их производства выступают их вывоз, переработка и утилизация. Но тут протестовать начинают уже остальные жители Архангельской области. Стоило только им услышать про планы создания современного и экологически чистого объекта по обращению с привозными отходами у станции Шиес – как сразу же последовала точно такая же реакция, как на Соловках. Получается, что поморам нет дела ни до того, что свой собственный, архангельский мусорный полигон уже практически исчерпал свой ресурс, ни до объяснений специалистов, что за экотехнопарками вроде шиесского – будущее.

В результате по всей Архангельской области отходы разбросаны вдоль дорог, насыпаны аккуратными кучами по окраинам населенных пунктов, тайком вывалены в глубине леса. Разумеется, это тоже вызывает у жителей области чувство протеста. Но дальше недовольства дело не идет – ни конструктивных предложений, ни хотя бы попытки серьезно обсудить пути выхода из образовавшейся "мусорной ловушки" в регионе до сих пор замечено не было.

Вообще, заглянув в недавнюю историю края, можно сделать вывод, что протестуют в регионе достаточно часто. В 2017 году, например, местные жители выступали против реформы родовспоможения, а заодно и против роста цен и тарифов. В 2016 годах в фокусе протестов находились система "Платон" и подорожание общественного транспорта, а в 2015 – введение взносов на капремонт жилых домов.

Но проблему архангельского мусора в любом случае придется решать. На днях в регионе стартовала масштабная программа по ликвидации нелегальных свалок – тех самых тонн отходов, разбросанных по тайге и вдоль дорог. Средства на этот недешевый проект появились благодаря соглашению областных властей с правительством города Москвы, в рамках которого, кстати, будет построен и экотехнопарк "Шиес".

Рекультивация незаконных свалок вполне предсказуемо была объявлена "мусорной катастрофой" – как местные жители, так и профессиональные экоактивисты тут же заявили о митинге протеста. Неужели жить среди мусора и грязи им нравится больше, чем навести наконец порядок на своей собственной земле?

Следующий шаг властей – создание нового полигона в Катунино близ Архангельска – также был встречен в штыки. Подавляющее большинство горожан высказались категорически против новой свалки. Однако альтернативных путей решения опять никто не предложил. Поэтому в очередной раз возникла парадоксальная ситуация – все против полигона, но большинство уверено, что он все-таки будет создан.