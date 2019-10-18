Володин предостерег от занижения оплаты труда дорожников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. Он рассказал об успехах региона в этой сфере и подчеркнул, что работать в области должны те организации, которые выдают людям достойную зарплату.



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