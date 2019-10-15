Школа будущего: в лицее-интернате в Мольгино открыли ледовую арену

Небольшой поселок Мольгино в Смоленской области переживает возрождение. Несколько лет назад здесь появился лицей-интернат для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей "Феникс". Это настоящий мини-город, в котором есть все необходимое для учебы и отдыха. Теперь у воспитанников "Феникса" появилась современная ледовая арена. Одним из первых на ней побывал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который является попечителем лицея-интерната.



Строительство и развитие лицея – личный благотворительный проект председателя нижней палаты. На него спикер Госдумы выделяет собственные средства.

Еще недавно на этом месте был небольшой корпус начальной школы. За прошедшие годы в Мольгино появилось современное учебное заведение, которое по праву называют школой будущего.



Для воспитанников созданы все условия для полноценной учебы и отдыха: классы с необходимым оборудованием, бассейн, спортивные площадки. Приоритет для преподавателей интерната – воспитать всесторонне развитую творческую личность. Ребята изучают сразу два иностранных языка – английский и немецкий, а в центре творчества ученики занимаются рисованием, постигают основы музыки.

В разгар учебного сезона школа получила новый подарок - универсальную ледовую арену. Здесь будут проходить соревнования по хоккею, керлингу, шорт-треку. Открыт набор в секцию фигурного катания. Каждый найдет вид спорта по душе.

По словам Вячеслава Володина, количество воспитанников лицея-интерната будет увеличено на 48 ребятишек. "Всего в интернате будет 148 детей, а школа теперь выросла до 220", – отметил спикер Госдумы.

Впечатления от лицея у преподавателей самые положительные. Для них создали достойные условия, делится учитель иностранного языка Анна Миронюк. "У нас замечательное оборудование, есть лингафонный кабинет, который позволяет работать и оттачивать свои знания по иностранному языку", – рассказала педагог в беседе с корреспондентом Первого канала.

Неудивительно, что работать в "Феникс" рвутся со всей страны, зачастую оставляя ради смоленской глубинки крупные города. Едут даже из Москвы.

Необходимо сделать все, чтобы дети на селе получали качественное образование, уверен спикер Госдумы.

"Многие преподаватели готовы приехать работать в сельскую школу, важно, чтобы была заработная плата, жилье, медицина, а все остальное в селе есть", – сказал Вячеслав Володин.

Несколькими месяцами ранее в лицее-интернате завершилось строительство 25-метрового плавательного бассейна. Он приспособлен не только для занятий физкультурой, но и проведения соревнований различного уровня.

В планах строительство нового жилого корпуса для воспитанников. "Возможность получить образование есть, а вот получить хорошее образование, чтобы было все необходимое для этого, не всегда есть у тех детей, чьи родители чувствуют себя стесненно в финансах, у кого нет одного из родителей, а тем более у ребенка-сироты", – отметил Володин.

Лицей-интернат "Феникс" находится в 250 километрах от Смоленска. Строительство нового учебного заведения началось в 2016 году по индивидуальному архитектурному проекту и при поддержке Вячеслава Володина, который выделил на него личные средства.

Учебные классы оснащены всем необходимым: есть лингафонный кабинет, мастерские по технологии, классы информатики, хореографический и спортивные залы, современный кинотеатр и актовый зал на 250 мест, а также столовые. В распоряжении воспитанников и преподавателей комната психологической разгрузки и медицинский кабинет.

Живут ребята в двухместных комфортабельных комнатах. Помещения оборудованы современной мебелью и всеми удобствами для круглогодичного проживания.