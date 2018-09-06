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Регионы

В Саратове появится Центр по мониторингу законопроектной деятельности

Фото: saratov.gov.ru
Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе рабочей поездки в Саратовскую область. Там он пообщался со студентами старших курсов и преподавателями Института законотворчества Саратовской государственной юридической академии.
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Во встрече с председателем Государственной думы также приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, ректор СГЮА Сергей Суровов, директор Института законотворчества, председатель Общественной палаты региона Александр Ландо.

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В ходе встречи Вячеслав Володин предложил на базе Института законотворчества СГЮА создать региональный Центр по мониторингу законопроектной деятельности и правоприменения "с задачей мониторить законотворческую деятельность Саратовской области и ее правоприменение с тем, чтобы можно было получать обратную связь – как работают законы и подзаконные акты регионального уровня".

Председатель Государственной думы отметил, что, "выявляя таким образом проблемные места этих законов, можно будет выходить на их совершенствование с тем, чтобы они становились более эффективными, а значит – делали жизнь людей лучше".

Фото: duma.gov.ru

По его мнению, если бы реализацией такой задачи занялся Институт законотворчества, "это было бы хорошей темой и для студентов, и для преподавателей, и для региональной власти – как исполнительной, так и законодательной".

"Этот опыт позволит вам получить знания, за которые вас завтра будут ценить, потому что вы будете погружены в региональное законодательство", – сказал он.

"При этом работу можно вести с Юридическим университетом Кутафина, который уже сейчас системно работает в этом направлении, мониторя и анализируя федеральное законодательство. Их подходы и наработки помогли бы вам развернуть эту работу быстрее и качественнее. Можно будет учесть нюансы, требующие совершенствования", – добавил председатель Госдумы.

Фото: saratov.gov.ru

Напомним, что Вячеслав Володин накануне посетил Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Спикер побывал в поселке Романовка, где осмотрел новый спортивный комплекс, созданный рядом с одной из местных школ в рамках его благотворительного проекта, а также предложил построить в районе бассейн. Кроме того, спикер заявил о необходимости разработки программы развития отдаленных территорий.

Затем председатель нижней палаты переместился в Самойловку. Там спикер осмотрел здание школы №1 и пообещал помочь в его ремонте. Позже Володин поехал в столицу региона. Там он, помимо прочего, посетил поселок Комсомольский, где осмотрел недавно созданный спортивный комплекс и проверил качество благоустройства дворовых территорий.

Автор: Иван Поляков6 сентября 2018, 09:58

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