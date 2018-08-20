Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
На сей раз украинцы отреагировали на сообщения о том, что граждане Незалежной массово едут в Крым, чтобы в том числе полюбоваться на новенький мост.
"На паблик Ялты кинули Из цензурных комментов-бред,вранье,ложь...Толпы на мосту я каждый день выкладываю. Я просто не знала, что это украинцы. Думала, 157 миллионов руссо-туристо, буду знать теперь… (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала на своей странице в Twitter пользователь с ником RoksolanaToday&Крым.
Комментаторы тут же принялись смаковать запись блогера. Сообщения стандартные и банальные – "Россия врет", "в Крыму нет туристов" и так далее. Впрочем, один из пользователей все же смог отличиться. По его словам, в Крым все-таки едут, но чтобы расшатать мост. "Если правильно расчитать дистанцию и шаг, можно его ввести в резонанс, и он развалится. Там работает целая группа физиков", – написал комментатор Сергей Прохоров.
На паблик Ялты кинули— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 августа 2018 г.
Из цензурных комментов-бред,вранье,ложь...
А толпы на мосту я каждый день выкладываю
Я просто не знала,что это украинцы
Думала,157 миллионов руссо-туристо
буду знать теперь... pic.twitter.com/SQAMCdKfOj
А хрен они угадали они туда едут чтобы мост расшатать если правильно расчитать дистанцию и шаг можно его ввести в резонанс и он развалится, там работает целая группа физиков.— Сергей Прохоров ���� (@serhoolio) 19 августа 2018 г.
Ну а сам Крымский мост не обращает внимание на потоки шизофренического бреда и продолжает ставить новые рекорды. Так, 12 августа на трассе были зафиксированы более 33 тысяч автомобилей. Всего с момента открытия движения в середине августа по мосту проехали почти два миллиона автомобилей.
А уже в следующем году по путепроводу начнут курсировать первые поезда. Сооружение железнодорожной части моста продолжается, работы идут активными темпами. Строители возводят две колеи для пассажирских и грузовых составов из Крыма в Кубань и обратно.
За почти 30 месяцев рабочие вбили все сваи, сформировали почти все 307 опор, каждая из них достигает в высоту 35 метров. Кроме того, собрано более 110 тысяч тонн металлоконструкций пролетов. Ожидается, что поезда с полуострова будут ходить в большинство крупных городов страны – Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург и другие.
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