Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост

Страсти вокруг Крымского моста не утихают. Украинцы все никак не могут смириться с тем, что новая трасса пользуется бешеной популярностью у автомобилистов. Они не оставляют попыток доказать окружающим, что мост на самом деле пуст, а все сообщения об интенсивном трафике – не что иное, как "российская пропаганда".



На сей раз украинцы отреагировали на сообщения о том, что граждане Незалежной массово едут в Крым, чтобы в том числе полюбоваться на новенький мост.

"На паблик Ялты кинули Из цензурных комментов-бред,вранье,ложь...Толпы на мосту я каждый день выкладываю. Я просто не знала, что это украинцы. Думала, 157 миллионов руссо-туристо, буду знать теперь… (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала на своей странице в Twitter пользователь с ником RoksolanaToday&Крым.

Комментаторы тут же принялись смаковать запись блогера. Сообщения стандартные и банальные – "Россия врет", "в Крыму нет туристов" и так далее. Впрочем, один из пользователей все же смог отличиться. По его словам, в Крым все-таки едут, но чтобы расшатать мост. "Если правильно расчитать дистанцию и шаг, можно его ввести в резонанс, и он развалится. Там работает целая группа физиков", – написал комментатор Сергей Прохоров.

На паблик Ялты кинули

Из цензурных комментов-бред,вранье,ложь...

А толпы на мосту я каждый день выкладываю

Я просто не знала,что это украинцы

Думала,157 миллионов руссо-туристо

буду знать теперь... pic.twitter.com/SQAMCdKfOj — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 августа 2018 г.

А хрен они угадали они туда едут чтобы мост расшатать если правильно расчитать дистанцию и шаг можно его ввести в резонанс и он развалится, там работает целая группа физиков. — Сергей Прохоров ���� (@serhoolio) 19 августа 2018 г.

Ну а сам Крымский мост не обращает внимание на потоки шизофренического бреда и продолжает ставить новые рекорды. Так, 12 августа на трассе были зафиксированы более 33 тысяч автомобилей. Всего с момента открытия движения в середине августа по мосту проехали почти два миллиона автомобилей.

А уже в следующем году по путепроводу начнут курсировать первые поезда. Сооружение железнодорожной части моста продолжается, работы идут активными темпами. Строители возводят две колеи для пассажирских и грузовых составов из Крыма в Кубань и обратно.





За почти 30 месяцев рабочие вбили все сваи, сформировали почти все 307 опор, каждая из них достигает в высоту 35 метров. Кроме того, собрано более 110 тысяч тонн металлоконструкций пролетов. Ожидается, что поезда с полуострова будут ходить в большинство крупных городов страны – Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург и другие.