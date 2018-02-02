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Регионы

Безумные регионы: семь казанцев отправляли детей-рабов на грабеж

Фото: GLOBAL LOOK press/Boris Roessler
Живодер в Ноябрьске, рабовладельцы в Казани, воры в Нижнем Тагиле и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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В Ставрополье здоровую роженицу отправили на кесарево сечение, чтобы заработать 13 тысяч рублей, сообщает Newizv.ru. Акушер-гинеколог, навязавшая пациентке услугу, была задержана. На приеме 65-летняя сотрудница больницы заявила женщине, что той непременно необходимо кесарево сечение, чтобы разрешиться от родов. Сразу после получения денег врача задержали. Медобследование показало, что пациентке не требовалась никакая операция. Гинеколога теперь ждет суд.

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Автор: Михаил Войцеховский2 февраля 2018, 18:47

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