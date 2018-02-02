Водители троллейбусов устроили битву на дороге (видео)
Пассажиров двух троллейбусов во Владимире по пути на работу ждало неожиданное развлечение. Транспортные средства встретились на пересечении маршрутов и не поделили дорогу. Кому ехать первым, водители решили выяснить на кулаках.
Судя по всему, их не волновало, что в оставленных троллейбусах ждут опаздывающие люди. А зря – они-то и запечатлели на видео "бой века". Автор сопроводил фильм комментарием в элегантном стиле главы российского МИДа Сергея Лаврова. "Дебилы, ***!" – заключил оператор. Разбежались драчуны после того, как увидели, что их снимают, передает Life.ru.
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