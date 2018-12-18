Российские производители электроники получат налоговые льготы

Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде предложил поддержать российский рынок телекоммуникационного оборудования и электроники. Инициатива вошла в итоговое решение второго заседания совета, которое провел вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.



Предлагается внести изменения в налоговое законодательство, которые дадут льготы отечественным разработчикам и производителям электронного оборудования и телеком-систем. Кроме того, Андрей Турчак отметил необходимость освободить от исполнения обязанностей налогоплательщика производителей компьютерного, серверного, телеком-оборудования и систем хранения баз данных. "А также включить их в перечень налогоплательщиков, для которых будут применяться пониженные тарифы страховых взносов", – сказал законодатель.

Решение о создании Совета по развитию цифровой экономики было принято Советом Федерации в апреле текущего года. В состав нового органа вошли сенаторы, представители профильных ведомств и министерств, руководители регионов, ученые, члены бизнес-сообщества, представители госкомпаний. В задачи совета входит изучение тенденций развития цифровой экономики, подготовка предложений по формированию и реализации госполитики в этой области.





Первое его заседание прошло в августе в Калининградской области. Участники обсудили переход на цифровые технологии в региональном госуправлении. Также субъектам Федерации было рекомендовано разработать "дорожные карты" по цифровизации. В них должны быть предусмотрены меры по стимулированию технологического предпринимательства, поддержке и защите интересов российских компаний, которые занимаются разработками конкурентного программного обеспечения.