75-летнего тагильчанина судят за срубленную яблоню

75-летний житель Нижнего Тагила обвиняется в незаконной рубке яблони. Мужчина ждет суда, передает tagilcity.ru.

По предварительным данным, обвиняемый решил срубить сухие рябины недалеко от своего дома, в процессе вырубки он задел здоровую яблоню. На злоумышленника подали заявление в полицию. Теперь мужчине грозит штраф в размере 500 тысяч рублей или до двух лет тюрьмы.