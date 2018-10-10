В Подмосковье до смерти забили младенца

В одной из квартир в деревне Самотовино под Сергиевым Посадом в Московской области было обнаружено тело двухмесячного младенца со следами побоев, передает телеканал "360". По предварительным данным, ребенок умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы.
Сообщается, что его избил отец, 24-летний безработный. Мужчину раздражал плач, поэтому, когда мать малыша ушла в ванную, он около десяти раз ударил несчастного по голове. Возбуждено уголовное дело.
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