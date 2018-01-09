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Умерла любимая женщина Михаила Круга

Михаил Круг. Фото: wikipedia.org
В Твери умерла мать знаменитого шансонье Михаила Круга. Зоя Петровна Воробьева скончалась в больнице. 
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По словам Ольги Медведевой, дочери умершей, 7 января 81-летняя пенсионерка перенесла инфаркт и находилась в больнице. "Но 9 января в 9 утра ее не стало. Сердце останавливалось три раза. В третий раз его запустить не удалось..." - приводит слова Медведевой газета "Комсомольская правда". Женщину похоронят 12 января на Дмитрово-Черкасском кладбище Твери рядом со знаменитым сыном, сообщает Пятый канал.

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Что стало с сыном Михаила Круга

Известно, что Зоя Петровна была очень близка с певцом. Михаил Круг посвятил матери множество своих песен: "Здравствуй, мама!", "Письмо маме", "Пусти меня ты, мама". Сама она никогда не рассказывала, какая композиция была ее любимой, однако, по воспоминаниям родных и близких, чаще всего слушала одну – "Мамуля, мама, мам".

Пенсионерка охотно общалась с прессой и рассказывала о знаменитом сыне. Так, в интервью "Экспресс-газете" она поделилась воспоминаниями о рождении и детстве Михаила Круга. "Сын родился очень крупным – весил четыре восемьсот. Мы с мужем сразу подумали, что малыш похож на медвежонка, и назвали его Мишей. Получилось весело – Мишка Воробьев. Он рос смелым, мир осваивал лихо – в три года двухколесный велосипед оседлал! Стал лидером уже в садике, а в школе и подавно слыл заводилой. Мне постоянно приходилось краснеть на родительских собраниях, когда классная руководительница его распекала. У кого-то в дневнике восемь замечаний, у кого-то 15, а у моего – 47! Но самого Мишку это мало волновало..."

Рассказывала Зоя Петровна и о последнем годе жизни музыканта. По ее словам, Михаил Круг часто подходил к ней и бережно брал ее руки в свои. Он заглядывал в глаза матери и требовательно говорил ей: "Мам, ты только живи долго. Ладно? Несмотря ни на что. Ладно?.."

Автор: Михаил Войцеховский9 января 2018, 19:16

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