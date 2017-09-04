Обезумевший уралец объяснил огненный таран кинотеатра в Екатеринбурге

Правоохранительные органы Екатеринбурга пообщались с Денисом Мурашовым, который подозревается в таране кинотеатра "Космос" и организации пожара. По словам мужчины, перед совершением преступления он весь день провел в храме.

На допросе Мурашов заявил, что специально приехал в Екатеринбург на УАЗике. Мужчина подчеркнул, что это его машина, которую он купил в Ирбите. При этом, госномер водитель автомобиля припомнить не смог.

"В Екатеринбург приехал вчера утром, в Храме-на-Крови был весь день, а сегодня поехал в кино". – приводит слова подозреваемого Е1. При этом опрошенный настоятель Храма-на-Крови заявил, что не видел этого мужчину 3 сентября ни на службе, ни в церкви.



На данный момент, Мурашов находится в больнице. Судя по кадрам, сделанным во время допроса, у подозреваемого перевязана рука в районе локтя и сильно опухла кисть.

Тем временем, показания мужчины прокомментировали в пресс-службе регионального Следственного комитета. По словам правоохранителей, задержанный выражается путано и не совсем адекватно, поэтому пока нельзя установить мотивы совершенного им преступления.

"В связи с тем, что у следствия возникли сомнения во вменяемости подозреваемого, в психиатрическом медицинском учреждении, где он состоит на учете, изъята соответствующая медицинская документация для назначения и проведения в отношении него судебно-психиатрической экспертизы. Проводятся неотложные следственные действия, в том числе и обыски", – сообщается на официальном сайте СК по региону.

Напомним, инцидент произошел в 6 утра по местному времени. Мужчина за рулем УАЗ. в котором находилось несколько газовых баллонов, протаранил главный вход екатеринбургского кинотеатра "Космос", после чего устроил пожар. По горячим следам злоумышленник был задержан.

Позже выяснилось. что подозреваемый 39-летний Денис Мурашов стоит на учете у психиатра. По одной из версий следователей, мужчина является религиозным фанатиком, который своими действиями пытался предотвратить показ в кинотеатре скандально известного фильма "Матильда".