Обезумевший уралец объяснил огненный таран кинотеатра в Екатеринбурге
На допросе Мурашов заявил, что специально приехал в Екатеринбург на УАЗике. Мужчина подчеркнул, что это его машина, которую он купил в Ирбите. При этом, госномер водитель автомобиля припомнить не смог.
"В Екатеринбург приехал вчера утром, в Храме-на-Крови был весь день, а сегодня поехал в кино". – приводит слова подозреваемого Е1. При этом опрошенный настоятель Храма-на-Крови заявил, что не видел этого мужчину 3 сентября ни на службе, ни в церкви.
На данный момент, Мурашов находится в больнице. Судя по кадрам, сделанным во время допроса, у подозреваемого перевязана рука в районе локтя и сильно опухла кисть.
Тем временем, показания мужчины прокомментировали в пресс-службе регионального Следственного комитета. По словам правоохранителей, задержанный выражается путано и не совсем адекватно, поэтому пока нельзя установить мотивы совершенного им преступления.
"В связи с тем, что у следствия возникли сомнения во вменяемости подозреваемого, в психиатрическом медицинском учреждении, где он состоит на учете, изъята соответствующая медицинская документация для назначения и проведения в отношении него судебно-психиатрической экспертизы. Проводятся неотложные следственные действия, в том числе и обыски", – сообщается на официальном сайте СК по региону.
Напомним, инцидент произошел в 6 утра по местному времени. Мужчина за рулем УАЗ. в котором находилось несколько газовых баллонов, протаранил главный вход екатеринбургского кинотеатра "Космос", после чего устроил пожар. По горячим следам злоумышленник был задержан.
Позже выяснилось. что подозреваемый 39-летний Денис Мурашов стоит на учете у психиатра. По одной из версий следователей, мужчина является религиозным фанатиком, который своими действиями пытался предотвратить показ в кинотеатре скандально известного фильма "Матильда".
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