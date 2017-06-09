На Урале объявилась 64-летняя дочь-транссексуал Ельцина

Отцом 64-летнего транссексуала Александры Селяниновой, живущей в Березниках в Пермском крае, вероятно, является первый президент России Борис Ельцин. По словам женщины, она даже готова пройти генетическую экспертизу.

Жительница Березников заявила, что историю отношений ее матери Валентины Ивакиной и Бориса Ельцина узнала четыре года назад. Незадолго до своей смерти родительница рассказала ей, что в 1952 году отправилась с подружками "на танцы". Случилось это вскоре после свадьбы с Иваном Селяниновым, передает "УралПолит".

"В городском клубе, на свою беду, встретился ей студент свердловского УПИ Боря Ельцин. Как там и что было, подробно не стану рассказывать", – сообщила Александра Селянинова. "Мама на смертном одре рассказала все подробно – и о том, что у нее была близость с Борисом Ельциным, и что мой возможный отец – первый президент России. Я же родился 26 сентября 1952 года. Так что по датам все совпадает", – пояснил транссексуал.

В подтверждение своих слов Александра Селянинова приводит цитаты из книги Тимоти Колтона "Ельцин", а именно эпизод побега будущего президента из больницы в Березники. Автор отметил, что в 1952 году Борис Ельцин долгое время находился именно в этом городе.

К Наине Иосифовне никакого отношения не имею. и на наследство Бориса Николаевича не претендую, но отцом его признаю. В память мамы... — Александра Ельцина (@selyninova) 5 июня 2017 г.

Также транссексуал подчеркнул, что прежде не мог понять, почему отец, Иван Селянинов, не любил мать и его. Более того, он регулярно выгонял их из дома. При этом мать просила "не обижаться на отца".

Прошу поддержать моё выдвижение на пост Президента РФ.Александра Селянинова. pic.twitter.com/HfIJcPHmnq — Александра Ельцина (@selyninova) 24 января 2017 г.

Селянинова отметила, что готова пройти генетическую экспертизу. При этом она не претендует на обязательное признание ее родственницей Бориса Ельцина. "Самое интересное – правда это или нет. Меня устроит любой результат. Чужих лавров мне не надо", – заключила она.

В 2013 г. за день до кончины мама сообщила ,что я являюсь ребёнком Бориса Николаевича Ельцина О чём ,ставлю всех в известность. Такие дела.. pic.twitter.com/5t0AWkvcD4 — Александра Ельцина (@selyninova) 5 июня 2017 г.

Напомним, Александра Селянинова уже неоднократно попадала в новостные сводки различных СМИ. Женщина известна тем, что до 1990-х она, еще будучи мужчиной, служила в органах правопорядка, а после смены пола ушла в бизнес и политику.